Nati Casassola fatura no OnlyFans vendendo fotos dos pés: 'pedem para escrever na sola'

A ex-BBB Natália Casassola, 36 anos, tem faturado no OnlyFans e adivinhem: com fotos dos pés dela. A modelo decidiu criar um perfil na plataforma após ficar solteira. Em entrevista a Quem, Natália contou que tem clientes que pedem para escrever o nome na sola. "Teve um cliente que pediu para eu fazer uma sessão de fotos dos meus pés. E as fotos eram só do meu pé. Não precisava aparecer o rosto e nem o corpo". O valor cobrado pelo fetiche não foi revelado. Para conferir o perfil da ex-BBB o usuário vai precisar desembolsar a quantia mensal de 25 dólares, equivalente a R$ 143, ou valor semestral 90 dólares, no valor de R$ 514. A modelo contou ainda que já faturou R$ 20 mil em apenas 20 dias.

