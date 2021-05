Nasce Maria Alice, filha de Zé Felipe com Virgínia

Nasceu neste domingo (30) a primeira filha de Zé Felipe com Virgínia Fonseca, Maria Alice. A informação foi confirmada pela prima da influenciadora, Emanuelly Fonseca, via Stories do Instagram.

“Nasceu!”, escreveu ela, que é madrinha da criança.

A herdeira do filho de Leonardo com a influenciadora já tem até perfil no Instagram, contando com 2,2 milhões de seguidores.

Virginia deixou gravado um Storie antes do parto, que foi publicado assim que a bebê veio ao mundo. "Se esse Storie foi postado é porque deu tudo certo".