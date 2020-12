Nasce filha de Marcelo Adnet com Patrícia Cardoso

Nasceu na madrugada deste domingo (6) Alice a primeira filha de Marcelo Adnet com Patrícia Cardoso.

No Instagram, os papais de primeira viagem postaram mensagens confirmando o nascimento. O humorista mostrou o seu braço com o pé da herdeira carimbado. "Alice nasceu, puro amor", escreveu Patrícia ao compartilhar uma foto sua usando bata e a pulseira de identificação do hospital.

Os dois anunciaram a gravidez já em julho deste ano.