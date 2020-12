Filha do cantor português Tony Carreira morre aos 21 anos em acidente

Morreu neste sábado (5) em um acidente de carro em Portugal, Sara Carreira, aos 21 anos, filha do cantor português Tony Carreira, um dos cantores mais populares do país e considerado o 'Roberto Carlos português'.



O acidente aconteceu a cerca de 80 quilômetros de Lisboa, na A1, na Póvoa da Isenta, em Santarém. Sara estava em uma Land Rover Evoque com o namorado, o cantor Ivo Lucas, acompanhado de outro carro com duas amigas do casal. O grupo estava comemorando um aniversário.

O namorado, Ivo Lucas, está internado no hospital e teve fratura exposta no braço.