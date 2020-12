Nasce filha de Dulce María, ex-RBD

Dulce Maria, 34, deu à luz sua primeira filha nesta quinta-feira (3). A ex-integrante do RBD e telenovela mexicana Rebelde, anunciou o nascimento da pequena Maria Paula, fruto do seu casamento com o diretor de cinema Paco Álvarez.

"Não há palavras que expressem tudo o que sinto ... Em primeiro lugar, graças infinitas a Deus por nos permitir experimentar o maior milagre da vida, o maior presente de Deus, a expressão do nosso imenso amor... Uma experiência transformadora, sua vida se divide em um antes e um depois, você não sabe o quanto pode suportar mas por amor você se fortalece", escreveu.

"Valeu a pena te conhecer e ter você agora em meus braços pequena guerreira, obrigada, @pacoalvarezv por ser o melhor pai pelo nosso lindo bebê que veio mudar nossas vidas. Maria Paula te amamos com todo nosso ser. Prometo fazer tudo em mim para ser a melhor mãe para você minha linda estrela", finalizou.

Paco também fez um post sobre o nascimento da filha: ""Você veio transbordar de alegria em nossos dias, para dar imensa luz a estes tempos. Para nos ensinar que a vida é maravilhosa e única e que este é um milagre que está longe de nossa compreensão. Te esperávamos ansiosamente e pode ter certeza, minha pequena María Paula, que vem de um grande e verdadeiro amor entre você e eu e que a cada um dos dias que virão farei de tudo para que você seja feliz e possa sempre sorrir. Estarei com você o tempo todo e nos tornaremos mais fortes juntos. Nós amamos você, sua mãe e eu. Obrigada @dulcemaria por ser a mulher mais corajosa, linda e carinhosa. Bem vindo meu lindo bebê".