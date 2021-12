'Não vamos demorar', diz João Figueiredo sobre ter filhos com Sasha

João ainda aproveitou para fazer um desabafo sobre as mensagens de haters que recebe. "De um tempo pra cá, aprendi a silenciar o que não é bom. Uma das melhores coisas da vida é você ser livre das expectativas que as pessoas colocam sobre você e ter a convicção de quem você é e qual a sua missão na terra. Como cristão, marido e filho, minha prioridade é agradar a Deus, minha esposa e minha família, mais ninguém", finalizou.

Questionado sobre a fama, ele acrescentou: "Por mais que eu saiba da minha visibilidade, não me vejo assim. Sou muito grato pelo tanto de carinho que recebo, principalmente por parte dos fãs da Sa e da Xu, também os fãs que conquistei nesse tempo que tenho lançado minhas músicas e todos que me acompanham. É graças a vocês que podemos conquistar muitas coisas. Mas tudo isso não me faz melhor do que ninguém, pelo contrário. Só me faz querer dar o meu melhor sempre para retribuir tudo isso que recebo de graça".

"Não tem vida melhor quando se vive um casamento saudável, com muito amor e transparência, disposto sempre a dar mais do que receber. Quase sete meses de casados e foram os melhores meses da minha vida", disse ele.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O cantor João Figueiredo, de 22 anos, falou sobre o casamento com Sasha Meneghel, de 26. Os dois oficializaram a união em maio deste ano. Ao interagir com os seguidores nas redes sociais, João revelou que os últimos meses foram os melhores de sua vida.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.