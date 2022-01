Na virada do ano, Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach anunciam noivado

Os ex-BBBs Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach, aproveitaram o réveillon para anunciar o noivado. “Siiim, vamos casar”, escreveu a modelo na legenda da foto onde exibiu o anel do pedido.



O casal completou 6 anos de relacionamento recentemente.

