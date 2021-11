Murilo Huff se declara após enterro de Marília Mendonça: ‘Vou te amar pra sempre’

O cantor sertanejo Murilo Huff, ex-namorado de Marília Mendonça, publicou em seu Instagram uma declaração comovente para a cantora, que morreu durante um trágico acidente aéreo em Caratinga, Minas Gerais, na tarde de sexta-feira (6).

Huff e Marília são pais do pequeno Leo, de 1 ano e 9 meses, que havia ficado com o pai para que a artista cumprisse uma agenda de shows em cidades mineiras.

Na postagem, ele contou sobre a mensagem que recebeu da mãe de Leo antes que ela embarcasse no avião; ele também sobre os momentos vividos pelo ex casal. Além disso, promete cuidar da criança e da mãe da cantora.

"Sigo aqui, ainda sem palavras, mas já vi que isso não vai passar. Não tão cedo. Você foi sem avisar e deixou um buraco dentro de mim. Um buraco que ninguém nunca vai conseguir tapar. Talvez esse pequenininho correndo aqui na sala me ajude a enfrentar sua falta. Ou talvez ele me faça sentir mais falta ainda, pq ele é sua cara. Eu não sei. Eu tô perdido. Mas te prometo que eu vou encontrar o caminho e vou cuidar dele, com todas as minhas forças. Assim como você me pediu na última mensagem que me mandou ontem cedo, antes de entrar naquele avião. Vou cuidar dele, vou cuidar da sua mãe, do joão, do deivão, e de todos os que você amava, mas vou precisar da sua ajuda aí de cima viu?

Eu juro que queria ter agora pelo menos 1% da força que você sempre teve. Pra poder aguentar essa dor.



Muito obrigado por compartilhar sua vida comigo nesses quase 4 anos juntos. Muito obrigado por ter me dado o meu maior presente. Muito obrigado por ter me feito feliz (nem sempre a gente se entendia mas a gente sempre foi especialista em tentar, e isso aquece meu coração e me conforta). Muito obrigado por ter me ensinado tanto. Muito obrigado por sempre ter acreditado e respeitado o meu sonho. Muito obrigado por ter me amado. Muito obrigado por ter deixado eu te amar. Eu vou te amar pra sempre sua teimosa ♥️", finalizou a declaração.

Nos comentários, artistas e fãs comovidos desejavam forças para o cantor, que durante o velório, não saiu de perto do caixão da ex-companheira.

