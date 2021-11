Motores de avião de Marília Mendonça são localizados em área de queda

CARATINGA, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Os dois motores da aeronave na qual estava Marília Mendonça foram localizados neste sábado (6) próximo do local da queda em Piedade de Caratinga (MG), a 309 km de Belo Horizonte. A cantora e outras quatro pessoas perderam a vida ontem no acidente aéreo.

A aeronave não possuía caixa-preta. Os motores foram encontrados por investigadores do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), órgão ligado ao Comando da Aeronáutica e que vai investigar as causas da queda.

Para entrar no jatinho, a equipe do Cenipa precisou ser amarrada para garantir a segurança, já que o local é difícil acesso a havia risco da aeronave despencar da cachoeira. O Corpo de Bombeiros auxiliou na operação.

"A pedido do Cenipa, equipamos todos os técnicos que são responsáveis pela elaboração do laudo (que vai apontar a causa da queda). Nós permitimos a todos eles a entrada com segurança no interior da aeronave utilizando de uma rota fixa com cordas. Todos foram equipados com capacetes", explicou o sargento dos Bombeiros, Maxsander de Souza.

Segundo o Cenipa, o avião não possuía caixa preta. A investigação deve analisar as evidências encontradas para tentar entender e prevenir outros acidentes.

"Conseguimos localizar um spot, de geolocalização que está conosco. Nosso serviço aqui é buscar evidências. Ela é uma evidência que será analisada em outro momento, não hoje", relatou o tenente-coronel aviador Oziel Silveira, encarregado do caso.

Ainda segundo o oficial, depois de um sobrevoo de helicóptero na manhã de hoje (06) foi comprovado o rompimento de um cabo da rede elétrica de energia que também foi catalogado como evidência e será investigado posteriormente. Ainda não há um prazo para a conclusão das investigações por parte do Cenipa.

O trabalho do Corpo de Bombeiros, de retirada dos pertences que ainda estavam no interior da aeronave também foram concluídos.

Uma empresa foi contratada para fazer a remoção da aeronave. Ainda noite de hoje (06), profissional vao até o local para afastar o avião da queda da cachoeira como forma de precaução caso chova ou ocorra uma tromba d'água e a aeronave acabe despencando.