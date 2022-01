Murilo Huff lembra motivo do fim do namoro com Marília Mendonça

"Eu não me arrependo de como as coisas aconteceram porque foi muito bom para a gente evoluir, tanto como pessoa, quanto como casal. Mesmo que a gente não estivesse namorando, esse período em que a gente estava junto, ela queria e eu ficava freando, a gente aprendeu muita coisa", contou.

“A gente fez essa viagem e foi muito massa e eu pensava que as coisas iam engrenar de vez. Aí a gente chegou de viagem e acabamos terminando por um motivo muito besta, bobo, bobo, bobo. E eu acho que, como a gente já tinha terminado algumas vezes antes, a gente deixou assim. Conversamos e deixamos tudo do jeito que estava.”

O cantor afirmou que ele e a artista, que é mãe do seu filho Leo, brigavam muito por “motivos besta”. "A gente brigava muito, mas muita briga besta. A gente brigava por coisa idiota, só para pirraçar. Sabe aquelas brigas idiotas. E naquela viagem a gente não brigou. Teve umas outras discutidinhas, mas em meia hora resolveu e foram quase dez dias juntos. E eu já estava com a ideia de dar uma passo para a frente, o Léo já ia fazer dois anos", disse.

Murilo Huff contou, em entrevista ao podcast Podpah, detalhes do fim do namoro com Marília Mendonça, que morreu dois meses atrás em um acidente de avião. Os dois ficaram juntos por 3 anos, entre idas e vindas.

