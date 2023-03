Mulher Abacaxi se filia ao PDT: ‘ainda serei presidente do Brasil’

Marcela é caminhoneira e tem sua empresa de transporte de minérios. Recentemente ela polemizou ao desfilar com os seios à mostra no Carnaval.

"Estou muito feliz e tenho pretensões políticas sim. O PDT é um partido que abraça a diversidade. Me senti acolhida. Já pretendo me candidatar nas próximas. E crescer na política mostrando que estou disposta a trabalhar para o povo. Ainda serei presidente do Brasil”, disse.

