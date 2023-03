Com tornozeleira eletrônica, Bruno Krupp deixa presídio de Bangu

Bruno Krupp deixou o presídio de Bangu 8 nesta quarta-feira (29), após ser beneficiado por um habeas corpus concedido pelo Superior Tribunal de Justiça.

O pai do modelo, José Darcy Krupp Filho, chegou ao Complexo Penitenciário de Gericinó, na zona Oeste do Rio de Janeiro, pela manhã, e passou sem falar com a imprensa. ax

O modelo estava preso há oito meses, desde que atropelou e matou o adolescente João Gabriel Guimarães, de 16 anos, dirigindo sua motocicleta a mais de 100 km/h.

O modelo responderá em liberdade à acusação, devendo cumprir medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica. “A sensação que eu tenho é que a vida do meu filho não valeu de nada”, disse a mãe do rapaz morto no acidente, Mariana Cardim.