Motorista que atropelou Kayky Brito faz harmonização facial e mostra resultado

O motorista que atropelou Kayky Brito, Diones Coelho, passou por uma harmonização facial e mostrou o resultado nesta sexta-feira, 17.

Diones foi exaltado pela família do ator ao ajudar a salvar sua vida prestando socorro de forma ágil, e desde o ocorrido ganhou seguidores nas redes sociais.

“Injetamos ácido hialurônico em pontos estratégicos da face com a finalidade de remover o aspecto de cansaço do rosto, o qual me incomodava muito. O processo é indolor, pois utiliza anestesia local”, disse ele, fazendo um publipost da profissional responsável pela transformação.

“Detalhe, na foto da esquerda é o antes com a sobrancelha levantada, na foto da direita depois do procedimento com a sobrancelha levantada! Estou muito feliz!”. completou.