Morte de ator Jeff Machado foi premeditada: 'vítima perfeita'

Bruno de Souza Rodrigues está foragido e JEander Vinícius da Silva Braga está preso e alega que Bruno foi quem dopou e matou Jeff. O corpo do ator foi encontrado concretado dentro de um báu enterrado no quintal de uma casa.

Segundo a polícia, Bruno e Jeff tiveram um relacionamento que virou amizade e o suspeito começou a tirar dinheiro do ator que tinha ambição de atuar em novelas. Extratos bancários mostram que Bruno, que foi funcionário da Globo, receceu R$ 19 mil da mãe de Jeff que acreditava estar realizando o sonho do filho.

As investigações da Polícia Civil do Rio de Janeiro apontam que a morte de Jeff Machado foi premiditada e que os suspeitos usaram o sonho do ator em deslanchar na carreira contra ele.

