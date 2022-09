Morre participante do reality 'RuPaul's Drag Race' aos 28 anos

George tinha como nome artístico Cherry Valentine e chegou a ganhar seu próprio documentário no início do ano, o 'Cherry Valentine: Gypsy Queen and Proud'. Ele participou do reality em 2020.

George Ward, a drag queen famosa por participar do reality 'RuPaul's Drag Race', morreu aos 28 anos, no último domingo (19). A informação só foi confirmada em comunicado nesta sexta-feira (23).

