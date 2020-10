Morre aos 97 anos Rhonda Fleming, musa da Era de Ouro de Hollywood

A atriz Rhonda Fleming, uma das pioneiras do cinema em cores, morreu aos 97 anos no hospital Saint John's Health Center, na cidade de Santa Mônica, Califórnia, nos Estados Unidos.



Rhonda morreu na quarta-feira (14), mas somente neste sábado a sua assistente pessoal, Carla Sapon, informou ao New York Times. A causa da morte não foi divulgada.



Uma das musas da era de Ouro de Hollywood, a atriz estrelou "Quando Fala o Coração", de Alfred Hitchcock.