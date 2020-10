Paolla Oliveira mostra bumbum e coxas gigantes em foto de biquíni

Paolla Oliveira fez sucesso com uma foto de biquíni publicada no Instagram. A atriz de 38 anos apareceu usando um biquininho fluorescente, deixando em evidência as curvas voluptuosas.



"A um passo do fim de semana... A foto não é de hj, mas eu bem queria que fosse", escreveu ela.



Nos comentários, fãs rasgaram elogios à artista: "Se eu tivesse o corpo da Paolla meu look de todo dia seria esse aí. Hahahahahahahaah. Linda demais!", comentou uma seguidora. "Se eu malhar focadíssima uns 10 anos, mudar 100% minha alimentação, e nascer de novo, eu fico igualin qi nem tu!", brincou mais uma.