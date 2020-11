Morre aos 61 anos o ator Marcos Manzano, criador do Clube das Mulheres

Morreu nesta sexta-feira (13), aos 61 anos, o ator Marcos Manzano, fundador do "Clube das Mulheres".

A causa da morte ainda não foi divulgada. A casa de eventos criada por ele informou o falecimento através de um comunicado. "Com profundo pesar, comunicamos o falecimento do sócio e apresentador Marcos Manzano, ocorrido hoje, no início da tarde. O Clube das Mulheres expressa condolências aos seus familiares, fãs e amigos", diz a nota.

Em 1990, Marcos atuou brevemente na novela "Rainha da Sucata". Já entre 1992 e 1993, na novela "De Corpo e Alma" (Globo), escrita por Gloria Perez, Marcos ficou famoso em cenas no Clube das Mulheres, casa de striptease masculino voltado para o público feminino, criada em São Paulo em 1990, onde ele exercia a mesma função na vida real, como apresentador e dançarino.