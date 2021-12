‘Moça do tempo’ do JN pede demissão da Globo para ajudar Faustão na Band

Enquanto a nova temporada do reality culinário não estreia, o programa 1001 Perguntas, de Zeca Camargo, fica no lugar.

Além de ter Faustão no próximo ano, a Band passará a apresentar todos os dias o MasterChef Brasil, programa de maior sucesso da emissora, que deverá ir ao ar após o programa do Faustão - que também será diário.

De acordo com o colunista Flavio Ricco, do R7, a jornalista será co-apresentadora do Faustão na Band, e o desligamento será imediato porque as gravações das chamadas do programa já começam nos próximos dias.

Anne Lottermann, que atualmente apresenta a previsão do tempo no Jornal Nacional, pediu demissão da TV Globo para ganhar um lugar de maior destaque na Band.

