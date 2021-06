Millie Bobby Brown, de Stranger Things, está namorando filho de Bon Jovi

Duas semanas atrás, Jake postou uma selfie dos dois com a legenda “bff” (que significa Best Friends Forever - em português, ‘melhores amigos para sempre’).

Millie Bobby Brown with Jake Bongiovi, Gia LoRusso and Gia's boyfriend in New York yesterday! Page Six pic.twitter.com/r9Vs5C13gd

A atriz Millie Bobby Brown, de 17 anos, está namorando Jake Bongiovi, de 19 anos, filho do cantor Jon Bon Jovi. Os dois foram clicados de mãos dadas durante um passeio no estilo “casalzão” em Nova York, com direito a Jake segurando a bolsa onde a atriz levava Winnie, o seu cachorrinho de estimação.

