Mel Maia e MC Daniel fumam cigarrinho em praia e atriz ganha mão boba do ex

Mel Maia e MC Daniel foram vistos juntos nesta terça-feira (27), com direito a mão boba e cigarrinho. Os dois estavam acompanhados de um grupo de amigos na praia de Grumari, no Rio de Janeiro.

A atriz e o funkeiro, que terminaram o namoro recentemente, foram clicados conversando lado a lado, de frente para o mar. Em outro momento, ele aparece passando a mão nas pernas da atriz. Mel e o funkeiro também apareceram fumando, o que está dando o que falar nas redes sociais.

Os dois ficaram na praia por cerca de 2h e em grande parte do tempo Mel ficou no mar, enquanto o MC jogava futevôlei com os amigos.

"Ex e bests" - Ontem, Mel publicou um vídeo chamando MC Daniel de "best" (melhor amigo). "Meu best que é meu ex mostrando as tentativas de talaricas", escreveu ela na legenda do vídeo.