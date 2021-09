Medrado toca o sino após dizer que quer sair de ‘A Fazenda 13’

Medrado deixou telespectadores do Pay Plus em alerta ao tocar o sino de “A Fazenda 13” nesta quarta-feira (22), após ter dito a Aline Mineiro que queria sair do reality show.

Após um longo bate-boca com Rico, a funkeira passou o dia pensativa e disse a Aline: " A minha cabeça já tá cheia de coisa, assim. Eu não vou ficar aqui pra eu, mais ainda, ser interpretada mal e f*der com a vida dos meus filhos. Sei que vou perder o carro, vou ter que pagar, mas eu não vou ficar".

MEDRADO TEM GENTE PASSANDO MAL pic.twitter.com/su9B2hEgmy — lucas #AFazenda13 (@Iucascomenta) September 22, 2021

Ao tocar o sino, a câmera foi cortada no Pay Plus e minutos depois, ela apareceu sentada no sofá.

No entanto, o perfil oficial da peoa informou que ela só tocou o sino para pedir informações sobre o cavalo. Apesar de ser conhecido pelo uso para pedir para sair do programa, o sino também pode ser usado pelos participantes que querem falar com a produção.