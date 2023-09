MC Poze mostra rosto da 4ª filha, Jade; funkeiro aguarda o nascimento do 5ª

MC Poze é pai de três crianças com Vivianne Noronha, de quem está separado desde 202. Ele aguarda a chegada de mais uma menina, Manoela, de sua relação com a mineira Myllena Rocha.

MC Poze compartilhou com os seguidores o rostinho da 4ª filha que se chama Jade e nasceu nesta quarta-feira (6). O bebê é fruto do relacionamento do funkeiro com a influencer Isabelly Pereira.

