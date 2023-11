MC Poze e Gabily são flagrados juntos nos EUA em meio a rumores de affair

Alerta de novo casal: MC Poze e Gabily foram flagrados juntos durante a turnê do funkeiro nos Estados Unidos, em um vídeo que começou a circular pela internet nesta quinta-feira (23).



Os dois já vinham sendo apontados como affair e ao que tudo indica, o romance realmente está rolando.

Aos 24 anos, Poze do Rodo já é pai de cinco filhos, sendo três do seu relacionamento com Viviane Noronha. A quarta e a quinta herdeira vieram neste ano: Jade, de dois meses, filha de Isabelly Pereira, e agora Manu, fruto do affair com Myllena Rocha.

Cantora e influencer, Gabilly tem 28 anos e já viveu um affair com Neymar no passado, depois se tornando amiga do jogador. Ela acumula 2,2 milhões de seguidores no Instagram.