MC Mirella e Deolane trocam farpas após situação envolvendo ex, Dynho Alves

MC Mirella e Deolane Bezerra trocaram alfinetadas na internet após ser divulgada uma fofoca de que a funkeira teria parado de falar com a ‘doutora’ por conta do ex-marido, Dynho Alves.

Segundo amigos do ex-casal, Mirella parou de falar com Deolane ao ver que a viúva de MC Kevinho estava andando com Dynho. No entanto, Mirella continua amiga do ex e mantém uma relação tranquila com ele.

Ao saber que a informação foi divulgada, Mirella explicou que parou de falar com Deolane porque, após o término com Dynho, foi desabafar com a irmã da advogada, mas dias depois a tal irmã estava andando com o funkeiro, cheia de intimidades. “Eu tava na casa dela dias atrás trabalhando e desabafei horrores lá, o menino me sai, aí daqui a pouco tá lá, andando junto e etc, gelinho na boca, não vou entrar em detalhes e não sou obrigada a gostar de tudo”, explicou a Leo Dias, do Metrópoles.

“Me afasto e pronto, nada a mais a falar, apenas. Não teve sinceridade, consideração, uma troca de mensagem nada, então foi indiferente e é isso. Os dois são solteiros e fazem o que querem. Quem sou eu? Hehehe”., disparou Mirella no Instagram.

Deolane não deixou quieto e respondeu criticando a atitude da funkeira e deixou claro que a situação não foi com ela e sim com a irmã: "Quando for sobre minha pessoa nós conversamos! Não cuido de macho alheio! Mas pra você sempre as mulheres estão erradas e o seu presente de Deus é o santo! Apenas!".