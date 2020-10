Mayra Cardi quer anular casamento com Arthur Aguiar para não dividir bens

Mayra Cardi entrou com pedido de anulação do casamento com Arthur Aguiar e poderá responder por dois crimes. Para quem não lembra, a coach ainda estava casada com Egil Greto quando oficializou a união com o ator. Na época, ela disse que não lembrava que não havia se divorciado do ex-marido.

Por isso, ela registrou na Justiça um requerimento de regularização do seu estado civil. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, no processo, de nº 1069823-40.2020.826.0100, de 10 de setembro de 2020, Mayra solicita que o seu casamento com Greto Guarize, realizado nos Estados Unidos, seja validado no Brasil, para que possa, em sequência, anular o casamento com Arthur.

Ainda segundo a publicação, Mayra pode ser indiciada pelos crimes de bigamia e falsidade ideológica.

Traída por Arthur Aguiar, outro fator que teria contribuído com a decisão é que ela não precisará dividir seus bens com ele se a separação oficial ocorrer por anulação, e não, divórcio.