Mauro Cid entrega proposta de delação, Lula tem 7/9 com chefes de Poderes e outras notícias do dia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mauro Cid entrega proposta de delação, Lula tem 7/9 com chefes de Poderes, rei Charles tenta manter monarquia relevante e outras notícias do dia na Folha para começar a sua sexta-feira (8).

POLÍTICA

Mauro Cid entrega proposta de delação premiada ao STF. Ministro Alexandre de Moraes precisa aceitar e homologar compromisso para que tenha validade.

POLÍTICA

Lula tem 7/9 com chefes de Poderes e ‘climão’ pós-reforma. Governo tenta atenuar insatisfação de aliados com trocas ministeriais para ampliar os espaços do centrão.

POLÍTICA

Republicanos diz que não integrará base de Lula mesmo após ganhar ministério. Partido reafirma independência e diz que deputado indicado para pasta deverá se licenciar de funções partidárias.

MUNDO

Um ano após morte de Elizabeth, Charles luta para manter monarquia relevante. Londres terá homenagens discretas à rainha e lembrança de um ano da ascensão do rei.

MERCADO

Após venda da Kopenhagen e da Brasil Cacau para a Nestlé, número de lojas deve triplicar. Negócio, anunciado na madrugada desta quinta, só deve ser finalizado em 2024.

MERCADO

Aéreas retraçam rotas dos voos para poupar combustível e reduzir poluição. Trajeto de Recife a Guarulhos, por exemplo, fica 26 km mais curto e diminui 4 minutos de viagem, segundo o Decea.

SAÚDE

Mais lulistas do que bolsonaristas afirmam tomar dose de reforço da vacina contra Covid. Pesquisa do SouCiência e Instituto Ideia mostra ainda diferenças conforme renda, escolaridade e religião.

ILUSTRADA

Laura Cardoso faz 96 anos se sentindo uma estrela e critica nova leva de atores. Atriz, que está no ar na reprise de 'Mulheres de Areia', comenta carreira de oito décadas e diz que novelas eram melhores antes.

ILUSTRADA

Ludmilla faz show classudo no The Town e prova que merece mais destaque. Cantora, que se apresentou à tarde no palco Skyline, o principal do evento, poderia ter tocado mais perto da hora de Maroon 5.

ESPORTE

Ferroviária e Corinthians empatam no primeiro duelo pela final do Brasileiro feminino. Jogo de volta será disputado no domingo (10), na Neo Química Arena.

ILUSTRADA

Vogue é alvo de críticas por 'photoshopar' modelos ícones com mais de 50 anos. Revista britânica fez capa com Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell e Christy Turlington.

CELEBRIDADES

Família de Kayky Brito agradece motorista por ter prestado socorro: 'Salvou a vida dele'. Comunicado publicado nas redes sociais fala em 'genuína gratidão' a Diones da Silva.

MÚSICA

Pabllo Vittar, Fred Nicácio e MC Sophia colorem a plateia de famosos do The Town. Looks sóbrios foram maioria entre celebridades presentes no festival nesta quinta (7).