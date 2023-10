Mariana Rios assume namoro com bilionário herdeiro da rede Carrefour

De acordo com o colunista Leo Dias, o romance começou no início de setembro.

A atriz publicou uma série de fotos ao lado do namorado, 11 anos mais novo. “Às vezes um simples olhar te traz certezas que o momento presente não consegue explicar. Passa o tempo… Passam pessoas… Passa a vida! E quando você menos espera, os olhares se reencontram com tanta intensidade que se perdem… Em risos, em troca, em todos os sentimentos que só o mergulho profundo entende. A raridade dos verdadeiros encontros se dá pela primeira troca de olhar. O que o coração sente, os olhos não mentem”, escreveu Mariana.

Mariana Rios, 38, assumiu neste sábado (7) o namoro com o jovem João Diniz, mais conhecido como Juca Diniz, 27, herdeiro do bilionário Abilio Diniz, dono da rede de supermercados Carrefour.

