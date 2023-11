Mari Fernandez assume bissexualidade e entrega Nattanzinho: 'provou os dois também'

Nattanzinho que estava ao lado faz cara de surpresa e pergunta: "Então você é bissexual?". Eis que Mari afirma: "Isso" e em seguida entrega a orientação sexual do amigo, que reage com espanto.

Tudo começou quando ela foi questionada se já havia se relacionado com mulher. "Acho que essa é a pergunta que o Brasil inteiro quer saber. É uma pergunta que recebo muito, as pessoas perguntando se eu já fiquei com mulher e se já fiquei com homem. Muita mulher dá em cima de mim, muito homem também. E eu já fiquei com os dois", revelou a cantora.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.