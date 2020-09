Márcia Dantas assume lugar de Rachel Sheherazade: 'não há competição'

A jornalista Márcia Dantas assumiu o lugar de Rachel Sheherazade no 'SBT Brasil'. Em entrevista ao colunista Fefito do UOL, ela garantiu que não há rivalidade entre as duas.

"Rachel sempre foi simpática comigo. Não existia nenhum tipo de competição entre nós. Desejo sorte a ela nessa nova fase", contou. Antes de assumir o telejornal noturno, Márcia era repórter do 'Primeiro Impacto.

Ela contou ainda sobre a nova equipe e o nervosismo na estreia: "Ah, ansiosa eu sou desde que nasci. (risos) Mas a equipe me recebeu tão bem, me deixou tão à vontade, que não deu nervosismo. Marcelo Torres me ajudou muito a quebrar o gelo e a colocar minha essência também na bancada", relatou ela ao colunista.

Saída polêmica de Sheherazade

A jornalista foi dispensada pelo SBT antes do fim do contrato e foi avisada por email de que não precisava mais retornar à emissora. Ela iria trabalhar até o dia 31 de outubro.