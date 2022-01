Maraisa sobre saudade de Marília Mendonça: 'sofro e morro todo dia'

"Forças viu, a gente ama. Ela tá cuidando de você lá de cima. Pra sempre juntas", escreveu uma seguidora. "Meu amor, eu não consigo dimensionar o tamanho da sua dor. Se dói absurdamente para nós, fãs, imagino para você. Saiba que com certeza lá do céu ela te segue te amando, te admirando e agradecendo muito por acolher com tanto carinho o rebanho dela. Te amamos. Fica bem", escreveu outra.

Maraisa, da dupla com Maiara, fez um desabafo ao falar da saudade de Marília Mendonça, que morreu em um acidente de avião em novembro do ano passado.

