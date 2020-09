Mansão gigantesca dos Pôncios choca internautas: 'maior que um shopping'

Carlinhos Maia invadiu a casa da família Pôncio, os "Kardashian do Brasil", nesta sexta-feira (18), e deixou os internautas perplexos com a ostentação do lugar.

minha meta de vida é ter uma dispensa igual da casa dos poncios, PRECISA NEM IR NO MERCADO MDS DO CÉU pic.twitter.com/nCkImcw2HK — dahmen (@biadahmen) September 18, 2020

O influencer chegou no local para participar do programa "Na Sala da Sarah", de Sarah Poncio, que está prestes a ser lançado. e acabou fazendo uma tour pela mansão da família, localizada no Rio de Janeiro.

Por lá, ele mostrou detalhes do lugar que tem o tamanho de um shopping, com muita ostentação e direito a um heliponto, SPA, academia, quadra, sauna, jacuzzi, salão de beleza, suítes com closet, piscina, uma cozinha tão abastecida quanto um mercado, além de mostrar que a mansão conta com casas separadas e interligadas ao mesmo tempo, dos casais Sarah Pôncio e Jonathan Couto, e de Saulo Pôncio com Gabi Brandt. Confira: