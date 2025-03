Mangueira confirma Evelyn Bastos como rainha de bateria no Carnaval 2026

Mangueira terminou o Carnaval 2025 na sexta posição. A agremiação é a segunda escola mais vitoriosa do Rio de Janeiro com 20 títulos -o mais recente foi conquistado em 2019.

Evelyn celebrou a renovação para continuar no posto. "Amo! Você é tudo que me ensina desde que nasci! Sambar, dançar, performar pra você é a minha mais verdadeira declaração de amor. Sua filha? Nascida, criada e lapidada pelo verde e rosa é grata demais por tudo. Obrigado, nação".

"Rainha da Mangueira! Evelyn Bastos segue à frente dos ritmistas da Estação Primeira no Carnaval de 2026. Num reinado de sucesso e dedicação, a nossa rainha vai para o seu décimo primeiro desfile no cargo", diz a publicação.

