Malvino Salvador diz que Guilherme Leicam usou língua em beijo técnico

O ator Malvino Salvador relembrou a cena de beijo com Guilherme Leicam na novela Dona do Pedaço, em 2019. O amazonense revelou que ficou surpreso pelo jovem ter colocado a língua no beijo técnico.

"A gente fez o beijo várias vezes, em três níveis: uma bitoquinha, um médio técnico e um chupão. Pô, estou respeitando todos os meus pares românticos, aí vem o Leicam e bota uma língua... Eu fiquei indignado. Estou lá e sinto uma língua entrar e falei: ‘Que porra é essa?’”, contou aos risos em entrevista ao podcast Papagaio Falante.

O ator então esperou a gravação ser cortada. "Fiquei esperando a diretora dar o corte. Uma língua gelada, caralho", acrescentou.

Malvino conversou com o ex-Malhação depois da cena que confessou que estava nervoso e acabou deixando a língua ‘escapar’. “Eu falei assim: 'Pô, está querendo tirar uma casquinha de mim?'. Mas ele estava nervoso, e na hora do nervosismo, acabou botando a língua. Eu brinco, mas não tenho preconceito algum com relação a isso", ressaltou o ator.