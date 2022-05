Maisa comemora 20 anos com viagem à Itália: 'vai ser inesquecível'

É quase inevitável olhar para Maisa Silva hoje e não pensar: como o tempo passa! A jovem, que cresceu sob os olhos do público, completa 20 anos neste domingo, 22, com uma trajetória artística e empreendedora de sucesso.

Pronta pra comemorar meus 20 aqui em Capri, tô apaixonada! pic.twitter.com/norQiMCjur — +a (@maisa) May 21, 2022

Para celebrar a data, a atriz programou uma viagem para a Itália com duas amigas, que começou no sábado, 21.

Com a hashtag #Maisa20, ela vai compartilhar momentos da viagem com os seguidores, e o primeiro conteúdo foi um minivlog do trajeto até Capri.

Em formato de reels, ela mostrou a partida no avião e alguns fragmentos da cidade, com um pôr do sol deslumbrante. O vídeo é embalado pelo som de Acorda Pedrinho, de Jovem Dionísio, música que viralizou no TikTok e alcançou o topo do Spotify Brasil.

"Trio de ataque takes Capri! A viagem #Maisa20 começou e eu não poderia estar mais feliz. Sonho realizado", escreveu.

Nos stories, ela também falou sobre o momento. "É a realização de um sonho. Vai ser um aniversário inesquecível."

Maisa Silva: artista e empreendedora

Maisa é 'cria' do SBT. Embora tenha iniciado a carreira no palco de Raul Gil, ainda na Record TV, foi na emissora de Silvio Santos que ela alcançou o estrelato. Ainda pequena, comandou sozinha o programa infantil Bom Dia e Cia, passou por novelas e conquistou um programa, já na adolescência, com o nome dela.

Depois de 13 anos, ela decidiu sair do SBT para engatar uma carreira na Netflix, além de trabalhar na produção de outros conteúdos, sobretudo nas redes sociais.

Há dois anos, ela iniciou a carreira empreendedora. Ao lado do empresário Guilherme Oliveira, fundou uma agência de marketing de influência e publicidade, a Mudah.