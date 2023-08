Maíra Cardi e Thiago Nigro vão se casar em comunhão universal de bens: 'certeza absoluta que é pra sempre'

Ela também disse que essa decisão vai ao encontro da religião do casal: "Nós, evangélicos, temos tantos princípios, mas esse deveria ser o básico. Porque o evangélico bate na tecla que casamento é para sempre. Mas eu vou casar em total separação de bens? Uma coisa não está congruente com a outra. Não faz sentido".

"Essa é a nossa decisão. Têm coisas muito boas. Uma é que os dois têm grana, né? Isso também é muito bom. Outra, os dois gostam muito de trabalhar. Outra, os dois se ajudam muito no trabalho, a gente faz muita coisa junto. A gente se ajuda muito. E o mais importante de tudo é que a gente chegou à conclusão... E que eu pensava diferente, e ele também, tá? Foi uma conclusão recente. Como que você casa com uma pessoa que você tem certeza absoluta que é para sempre, se você não casa em comunhão total de bens. Será que você acha mesmo que é para sempre? Aí paramos para pensar e nos fizemos essa provocação", disse ela.

Maíra Cardi revelou que irá se casar com Thiago Nigro, conhecido como ‘Primo Rico’, no regime de comunhão universal de bens —- ou seja, até os bens adquiridos individualmente por cada um antes do casamento passam a pertencer de forma aos dois, sendo igualmente partilhados no momento da separação.

