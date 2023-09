Maíra Cardi diz que Thiago Nigro só a beijou após noivado e a 'entrevistou' antes

“E eu tinha me separado e ele fez uma entrevista de emprego. Chamou pra ir pra casa dele ‘amanhã’. Aí [lá] ele falou: ‘então, o negócio é o seguinte. A próxima mulher que eu me envolver vai ser pra ser a mãe dos meus filhos, eu só vou encostar nela quando eu tiver certeza que a gente quer casar, eu quero saber se você tá disposta a ter três filhos’”, relatou Maíra.

Segundo ela, ambos estavam solteiros quando o relacionamento começou. “Aí tinha a admiração que já existia, e o Tiago já tinha tomado uma decisão que se um dia ele fosse se envolver com qualquer mulher ia ser pra sempre, ia ser a mulher dele, pra casar, pra ter os filhos dele, etc e tal”, relatou.

O primeiro encontro dois dois aconteceu em um almoço com as famílias de ambos, avisando que iriam se casar.

Maíra Cardi contou como a relação com Thiago Nigro, o Primo Rico, teve início. Em conversa com o Inteligência Ltda., no YouTube, ela disse que o coach de finanças fez praticamente uma entrevista de emprego com ela antes de iniciar a relação, e que o primeiro beijo só aconteceu após o pedido de casamento.

