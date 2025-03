Maíra Cardi diz que mulher 'bancar' o homem 'bagunça a masculinidade'

Maíra Cardi e Thiago Nigro se casaram em 2023. Anteriormente, ela foi casada com Arthur Aguiar, com quem tem uma filha, Sophia, 6. Ela também é mãe de Lucas, 23, de um relacionamento antes da fama.

A empresária citou o fato de ter sido mãe solo para exemplificar as dificuldades enfrentadas. "Eu tenho dois filhos, um de 23 anos, e não foi fácil criá-lo sozinha. Sofri muito abuso dentro de trabalho, passei por muitas dificuldades. Óbvio que eu queria ter um homem provedor, que cuidasse da família, mas isso não aconteceu, ficou no meu sonho de princesa".

