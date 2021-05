Mãe de Paula Toller é encontrada morta dentro do próprio apartamento

Segundo informações do jornal Extra, Laureana não recebia visitas de parentes e a causa de sua morte ainda não foi divulgada. Paula Toller foi criada pelo pai, Luís Paulo, e pelos avós paternos, Paulo e Renée, e não mantinha contato com a mãe.

Laureana Toller, de 85 anos, mãe da cantora Paula Toller, foi encontrada morta, nesta segunda-feira (03), dentro do próprio apartamento onde morava sozinha, no Rio de Janeiro. De acordo com o site IG, o Corpo de Bombeiros foi acionado pelo síndico do prédio.

