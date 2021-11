Mãe de Marília Mendonça compartilha raro vídeo do neto e encanta fãs

Nas imagens, ela aparece com o neto jogando bola em uma quadra. No áudio da gravação canta a música 'Leãozinho', de Caetano Veloso, na voz de Ana Villela.

Mãe de Marília Mendonça compartilha vídeos do filho da cantora jogando bola no condomínio https://t.co/zuYN1AwTCm pic.twitter.com/MUkT8YH7vD

A mãe de Marília Mendonça, Ruth Moreira, compartilhou com os seguidores um raro registro do neto, o pequeno Leo, de 2 anos.

