Mãe de Larissa Manoela é indiciada por racismo religioso

Segundo o colunista Lauro Jardim , do O Globo, a Polícia Civil, a polícia concluiu que foi comprovado o ato racista e a autoria de Silvana na mensagem enviada à filha no ano passado sobre o noivo da atriz, chamando a família dele de "macumbeira"---- referindo-se à religião espírita kardecista.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.