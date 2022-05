Madeleine terá morte trágica em ‘Pantanal’; saiba detalhes

Madeleine (Karine Teles) vai morrer em uma cena trágica bem no momento em que deseja retomar sua relação com José Leôncio (Marcos Palmeira). A cena está prevista para ir ao ar na segunda-feira (23) em Pantanal.

Após a briga com Irma (Camila Morgado) ao saber que a irmã foi para a cama com o seu marido no passado, além do fato de Irma ter ido ao Pantanal, Madele ainda vê que Gustavo (Caco Ciocler) está namorando. “Ele me trocou, mãe. Por uma fedelha. (...) E o que vai ser da minha vida agora?”, dirá.

“Você escolheu fazer do Gustavo gato e sapato, como escolheu se casar com José Leôncio, fugir dele e criar o Jove aqui, como se fosse órfão. Você viveu a vida fugindo da felicidade”, responderá a mãe, que diz para a filha seguir o seu coração e não os conselhos dos outros.

Decidida a reencontrar o verdadeiro homem da sua vida no lugar onde está também o filho do ex-casal, Madeleine pega um avião para ir ao Pantanal.

O público só verá quando Ari (Claudio Galvan) passa um rádio a Zé Leôncio (Marcos Palmeira), com uma notícia inesperada. “Tem um avião perdido por aí. Disse que era sua mulher. Ou sua ex-mulher. O nome dela era dona Madalena. Câmbio”, informará o funcionário de Zé Leôncio.

O tempo está muito ruim para voar e a informação deixa todos que ouviram em choque. Enquanto isso, Madeleine se desespera ao lado do piloto, ao ver que não é possível enxergar um palmo à sua frente e que ele está perdido. O avião perde altitude, cai na água e a partir daí se passa uma semana sem notícia de Madeleine, que será dada como morta. As informações são do Na Telinha, do Uol, e do Gshow.