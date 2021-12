Luiza cancela shows após morte de Maurílio

A cantora Luiza cancelou os shows após a morte do cantor Maurílio com quem fazia dupla. Ele faleceu nesta quarta-feira (29) aos 28 anos após um agravamento do quadro de tromboembolismo pulmonar. As apresentações estavam previstas para os dias 30, 31 de dezembro e 1º de janeiro em São Domingos do Araguaia, Pará, Palestina do Pará e Pirenópolis, Goiás.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.