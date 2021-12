Luísa Sonza e Vitão desmentem boatos de reconciliação

Luísa Sonza e Vitão desmentiram, nesta quinta-feira (30), os boatos de que teriam reatado o namoro. Eles deram entrevista ao site Hugo Gloss e afirmaram que são apenas bons amigos. “Não viemos juntos para Florianópolis, vim passar o réveillon aqui no Sul com meus primos. Eu já tinha minhas férias marcadas aqui e por coincidência o Victor tinha um show marcado aqui também. Mas independente disso, sempre deixamos claro que mantemos uma relação de amizade, de muito respeito e amor, então não se surpreendam se nos vermos juntos em alguns momentos. Nosso círculo de amizade é praticamente o mesmo, é normal que às vezes a gente se encontre, mas não estamos juntos”, disse Luísa. Vitão também se manifestou sobre o assunto e reafirmou a relação de amizade com Sonza. “Não estamos juntos, somos amigos. Eu vim tocar, trabalhar em Santa Catarina e Luísa vão passar as férias coma família. Independente, sempre deixamos claro que somos amigos e ponto”, contou ele. O ex-casal anunciou o fim do relacionamento em agosto deste ano.

