Flávia Pavanelli testa positivo para Covid-19 pela segunda vez

Flávia Pavanelli testou positivo para Covid-19 pela segunda vez e precisou cancelar a sua viagem para os Estados Unidos. Ela já havia sido diagnosticada com a doença em abril de 2020. “Há alguns dias eu ia viajar, acabei testando positivo para covid. Eu estava completamente sem sintoma. Eu só descobri porque precisa do teste para entrar em outro país. Sigo aqui mais um dia isolada, fiquei preocupada com minha família, pois tive contato no Natal”, desabafou a influencer nas redes sociais. E acrescentou: “Eu tenho certeza que fui completamente assintomática por conta da vacina. Não perdi olfato, paladar, nada. Eu só descobri mesmo porque eu precisava fazer esse teste para viajar. Hoje eu estou um pouquinho mais rouca, mas são coisas tão sutis que passariam no dia a dia e eu não pensaria em covid”, disse.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.