Leo Chaves surpreende ao revelar que se casou na véspera do Natal

Leo Chaves revelou aos seguidores que se casou com a designer de interiores Carolina Figueira, na véspera de Natal. Ele compartilhou cliques do casal. "No último #tbt do ano, uma lembrança recente, do último dia 24. Um momento muito especial que passou, mas que me acompanhará pra sempre. Que privilégio ter você como minha esposa", escreveu o cantor na legenda da publicação. O casal estava junto desde junho de 2020.

