Veja os famosos que se assumiram LGBTQIA+ em 2021

Diversos artistas sentiram vontade de expor sua orientação sexual em 2021 e ganharam apoio dos fãs. Teve revelações em reality e até no Instagram. Relembre quais. O ator Marco Pigossi assumiu relacionamento com o diretor italiano Marco Calvani. A revelação surpreendeu os internautas, já que o ator sempre foi discreto sobre a vida pessoal, e deu o que falar nas redes sociais. Kéfera revelou ser bissexual após ser questionada por seguidores ao surgir de cabelo curto. Lucas Penteado revelou a bissexualidade durante o BBB21 e trocou um beijão com Gil do Vigor, os dois protagonizaram o primeiro beijo gay na história do reality da Globo. Na lista de famosos que se assumiram estão ainda a cantora Luísa Sonza, o ator Johnny Massaro, a atriz Bárbara Paz, o youtuber Lucas Rangel, o ator Carmo Dalla Vecchia, a sertaneja Paula Matos, o ator Rainer Cadete, Cassandra Peterson (intérprete da eterna Elvira, a Rainha das Trevas), o apresentador da CNN Daniel Adjunto, a ex-Rouge Aline Wirley, o jogador de futebol; americano Carl Nassaib, o governador do Rio Grande do Norte Eduardo Leite, o ator de How I Met Your Mother, Kal Pen, o ator Sérgio Mamberti.

