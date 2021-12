Juliette faz retrospectiva e revela ter descoberto aneurisma que sumiu 'do nada'

De anônima a milionária, Juliette Freire fez uma retrospectiva de tudo o que passou em 2021 em um vídeo publicado em seu Instagram e surpreendeu ao revelar ter descoberto um aneurisma. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette (@juliette) A campeã do BBB21 relembrou as vitórias conquistadas durante o ano. “Esse ano eu fui muito premiada. Uns de votação e outros que eu recebi calada. De ter minha família ao meu lado e com saúde, de ver mainha ser operada e poder respirar aliviada, de descobrir que eu tinha um aneurisma e ele sumir do nada”, disse. “Gratidão, fé, lição, e mais uma chance: a de ser feliz. Não essa felicidade de feed, mas a felicidade de cada momento vivido. Afinal, a vida é isso: a chance que recebemos todo dia”, finalizou.

