Luiza Ambiel revela que foi cantada por Neymar e fora em Fábio Assunção

Luiza Ambiel revelou que já deu um fora em Fábio Assunção e que chegou a receber uma cantada de Neymar.

Quando conheceu o ator, a ex-musa da banheira do Gugu era repórter da TV Gazeta. "Ele me ligou e queria me encontrar no quarto dele. Assim não gosto. Sexo de cara? Não. A gente não pode nem sair para jantar, bater papo, criar um clima? Se já passei uma vez vou passar de novo", contou ao canal de Matheus Mazzafera, no Youtube.

Já sobre a cantada de Neymar, ela garante que 'não passou disso'. "Ele até me deu uma cantadinha, mas na época ele era muito... Ele me abraçou pela cintura, me puxou e brincou comigo. Eu falei, 'Neymar, você não aguenta. Se eu der um tranco quebro você no meio'. Tudo brincando", disse.