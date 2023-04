Luísa Sonza recebe pergunta inusitada sobre ex-marido e internautas apontam: 'Whindersson'

Luísa Sonza e Whindersson Nunes voltaram a levantar burburinhos sobre a relação dos dois após uma pergunta que ela recebeu no Instagram nesta quarta-feira (26).

A cantora abriu a caixinha de pergunta para os seguidores e algum não identificado questionou: "Se vc fosse ex esposa do Felipe Neto, quem seria o ex mais massa, fala pra gente". "Você, óbvio kkkkkk", respondeu Luísa.



Rapidamente fãs passaram a questionar se quem fez a pergunta não teria sido o próprio Whindersson, primeiro por Luísa ter respondido à pessoa como se fosse seu ex, e segundo por parecer a forma do humorista falar, com o termo "massa".

Luísa e Whindersson terminaram o casamento há três anos e a cantora foi fortemente atacada ao engatar um namoro com Vitão pouco tempo depois. Recentemente, o ex-casal voltou a ter uma boa relação nas redes sociais, com trocas de curtidas e comentários. Nesta semana, a cantora comemorou a vitória do comediante numa luta de boxe contra o polonês Felipek em Londres.